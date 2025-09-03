Şırnak'ta Pikap Kazası: Sürücü Yaralandı

Şırnak'ta kontrolden çıkarak karşı şeritte bayrak direklerine çarpan pikapta sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, 30 Ağustos'ta gece saat 23.44 sıralarında meydana geldi. Habur Sınır Kapısı istikametinden Silopi ilçe merkezine doğru seyreden ve plakası öğrenilemeyen pikap, kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeritte yol kenarındaki bir fabrikanın bayrak direklerine çarparak durdu. Yolun boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ŞIRNAK