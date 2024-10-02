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Şırnak'ta Öğrencilere Tuzaklara Karşı Uyarı

Şırnak'ta Öğrencilere Tuzaklara Karşı Uyarı
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Şırnak Üniversitesi girişinde kurulan stantta öğrencilere tuzaklar hakkında bilgilendirici broşürler dağıtarak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamadan önce güvenlik önlemlerini arttırdı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Şırnak Üniversitesi girişinde kurulan stantta öğrencileri tuzaklara karşı uyaran broşür dağıttı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kayıtlarını yaptırmak üzere Şırnak Üniversitesine gelen öğrencilere yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde stant açıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim Öğretim Yılı Emniyet Müdürlüğü

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