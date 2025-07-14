Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 35 Şüpheli Gözaltında
Şırnak'ta yapılan asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, kaçak sigara ve sahte evrak ele geçirildi.
Şırnak'ta asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekiplerince 7-13 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 0,79 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza, 400 paket kaçak sigara, 10 adet cep telefonu, 2 adet sahte evrak, 1 adet emtia, 20 bin 873 adet ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa