Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonları: 32 Gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi 6 ilçesi ile Habur Sınır kapısında narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezi ve 6 ilçesi ile Habur Sınır Kapısı'nda 10-16 Kasım tarihleri arasında narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenledi. Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 14.12 gram metamfetamin maddesi, 0.58 gram esrar maddesi, 8.47 gram eroin maddesi, 4 adet bong aparatı, 52 kilo nargile tütünü, 100 adet elektronik sigara, 12 bin 190 paket kaçak sigara, 71 adet akıllı cep telefonu, 529 adet elektronik sigara, 17 bin 248 adet muhtelif emtia ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK