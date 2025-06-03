Şırnak'ta Narkotik Operasyonu: 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şırnak'ta Narkotik Operasyonu: 30 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Şırnak'ta durdurulan bir araçta Hektor isimli narkotik dedektör köpeğinin yardımıyla 30 kilogram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

'Hektor' kokladı, araçtan 30 kilogram metamfetamin çıktı

ŞIRNAK - Şırnak'ta durdurulan bir araçta, Hektor isimli narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada 30 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Köy Hizmetleri Polis Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Hektor'un tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, araç dingili ve yağ deposuna gizlenmiş toplam 30 kilogram metamfetamin maddesi bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - 3.Sayfa
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