Şırnak'ta otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şırnak'ın İdil ilçesinde bulunan Çay Bahçesi Kavşağı'nda yakınındaki yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen sedan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan iki yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yayalar, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞIRNAK

