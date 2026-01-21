Haberler

Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgelerde köy yollarının ulaşıma açılması için Özel İdare ekipleri yoğun çaba gösteriyor. Beytüşşebap Kaymakamı, yolların açılma sürecinin sürdüğünü belirtti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çetin geçen kış şartlarında kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde Özel İdare ekipleri karla kaplı köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oluyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği ilçe ve köylerde, ağır iş makineleriyle yollar açılmaya çalışılıyor. Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, çalışmaların devam ettiğini ve yolların bir bir ulaşıma açıldığını söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
