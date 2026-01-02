Haberler

Şırnaklı genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Sümeyye Çelik, 5 gündür kayıptı. Ailesi, kardeşinin en son Batman'da görüldüğünü belirtirken, psikolojik sorunları nedeniyle endişe ettiklerini ifade etti.

Şırnak'ın İdil ilçesinde ikamet eden 28 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor.

İdil'de ikamet eden ve 29 Aralık 2025 tarihinde evden çıktıktan sonra en son Batman'da görüldüğü iddia edilen 28 yaşındaki Sümeyye Çelik'ten haber alınamıyor. Pazartesi günü evden çıkan ve psikolojik sorunları olan kardeşinden 5 günden bu yana haber alamadıklarını söyleyen Muhammed Çelik, "Kardeşimi bulmak için her yeri aradık ancak haber alamadık. Haber alamayınca da polise kayıp başvurusunda bulunduk ancak bugün beşinci gün ve henüz kendisinden bir haber alamadık" dedi.

Kardeşinin en son Batman Otogarında görüldüğünü kaydeden Çelik, "Kardeşimin psikolojik sorunları var ondan dolayı da hayatından endişe ediyoruz. Hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız Sümeyye'yi gören veya yerini bilenlerin bize veya en yakın birimine haber vermelerini istiyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

