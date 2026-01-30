Haberler

Mahsur kalan hastayı almaya giden helikoptere bez sallayarak yol gösteri

Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan yaylada fenalaşan 55 yaşındaki hasta, jandarma helikopteriyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Bölge halkı, helikopterin inişine yardımcı olmak için örnek bir davranış sergiledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan hasta, jandarma helikopteriyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Vatandaşlar, iniş sırasında pilota bir ağaç dalına bağladıkları bezle yol gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda tansiyon nedeniyle fenalaşan 55 yaşındaki Hıyal Yacan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yayla yolunun kapalı olması üzerine AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ile Şırnak Valisi Birol Ekici'nin girişimleri ile bölgeye jandarma helikopteri yönlendirildi. Yaylaya iniş yapan helikopter, hastayı bulunduğu yerden alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Öte yandan, helikopterin güvenli şekilde iniş yapabilmesi için bölge halkı örnek bir davranış sergiledi. Vatandaşların helikopterin ineceği noktayı belirlemek amacıyla bir ağaç dalına bağladıkları bezi sallayarak pilota işaret verdiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
