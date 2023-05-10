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Şırnak'ta kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

Şırnak'ta kalp krizi geçiren vatandaş askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Şırnak'ta kalp krizi geçiren vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şırnak'ta kalp krizi geçiren vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bestler Dereler bölgesi Aşağı Çemiçuhni köyü mevkisinde kalp krizi geçiren bir vatandaşımız, Şırnak Valiliğinin talebi üzerine 112 Acil Servis ile koordine edilerek Şırnak Devlet Hastanesine tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Şırnak TSK 3. Sayfa Haberler

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