Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları: 23 Milyon Lira Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 45 şüpheli hakkında işlem yaparken, piyasa değeri 23 milyon lira olan kaçak eşyaya el koydu. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında da çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 45 şüpheli hakkında işlem yaparken, 23 milyon lira değerinde kaçak eşyaya el koydu.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 17-23 Kasım 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 15.48 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında, toplam 7 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında piyasa değeri 23 milyon 270 bin lira olan 133 bin 60 adet kaçak sigara, 797 adet kaçak puro, 26 kilogram kaçak tütün, 19 bin 258 adet ilaç, 192 adet elektronik sigara, 50 bin 400 adet elektronik sigara tütünü, 6 adet akıllı cep telefonu, 30 kilogram kaçak çay, 37 bin 902 adet muhtelif emtia eşyaya el konuldu. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 25 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Öte yandan kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 10 şüpheli asayiş, 2 şüpheli kaçakçılık ve belgede sahtecilik suçlarından 1 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
