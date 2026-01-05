Şırnak'ta 7 buçuk milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak'ta jandarma ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 523 bin lira olan gümrük kaçağı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Aralık 2025 - 04 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 46 kaçakçılık ve 3 narkotik olayı meydana geldi. Operasyonlar çerçevesinde 49 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Yapılan aramalarda; 18 adet sentetik ecza hapı, 1 adet extacy hap, 1 adet payp, 9 gram metamfetamin, 73 adet cep telefonu, 15 bin 706 adet bandrolsüz sigara, 64 adet elektronik sigara ve likiti, 33 kilogram nargile tütünü, bin 998 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 79 adet muhtelif tekstil ürünü, 317 adet kozmetik ve süs eşyası ile 109 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ve uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 523 bin 550 lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulmaya çalışılan kaçak ürünlerle ilgili 49 şüpheli hakkında, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aynı tarihler arasında yürütülen çalışmalarda, UYAP'tan aranan 21 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi başta olmak üzere toplam 10 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞIRNAK