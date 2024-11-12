Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 49 Gözaltı, 4 Tutuklama
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 49 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Şırnak'ta kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 14,03 gram metamfetamin, 5,62 gram eroin, 8 adet sentetik ecza maddesi, 7 adet bong, 1 hassas terazi, 3 bin 735 litre kaçak akaryakıt, bin 120 paket sigara, 99 adet elektronik sigara tütünü, 91 cep telefonu, 6 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK