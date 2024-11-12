Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 49 Gözaltı, 4 Tutuklama

Şırnak'ta kaçakçılık, asayiş ve narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 14,03 gram metamfetamin, 5,62 gram eroin, 8 adet sentetik ecza maddesi, 7 adet bong, 1 hassas terazi, 3 bin 735 litre kaçak akaryakıt, bin 120 paket sigara, 99 adet elektronik sigara tütünü, 91 cep telefonu, 6 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK