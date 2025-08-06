Şırnak'ta Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları: 43 Şüpheliye Yasal İşlem

Şırnak'ta asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 43 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekiplerince 28 Temmuz- 3 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 5.60 gram metamfetamin maddesi, 3.30 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza, 1 adet bong, 9 bin 605 paket sigara, 667 adet elektronik sigara, 276 adet cep telefonu, 110 paket elektronik sigara tütünü, bin 492 litre kaçak akaryakıt, 3 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 158 adet fişek, 12 adet şarjör, 60 adet silah parçası, 136 adet emtia ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK