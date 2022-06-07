Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı - Haberler

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 47 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 30 Mayıs - 05 Haziran 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 51 kilo 756,3 gram esrar, 0,16 gram eroin, 10 bin 237 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 27'si kaçakçılık, 16'sı asayiş, 1 şüpheli terör ve 3 şüpheli Resmi Belge'de sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 47 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa