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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheli Tutuklandı

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Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu, kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 50,12 gram metamfetamin, 66 gram bonzai maddesi, 6 gram esrar, 2 adet bong, 3 bin 520 paket kaçak sigara, 1 ton 340 litre kaçak akaryakıt, 3 adet cep telefonu, 555 adet kaçak elektronik sigara, 5 kilogram kaçak çay, 32 adet emtia ele geçirildi.

Operasyonlarda 52 şüpheli hakkında resmi işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Habur Sınır Kapısı Kaçakçılık

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