Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheli Tutuklandı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 50,12 gram metamfetamin, 66 gram bonzai maddesi, 6 gram esrar, 2 adet bong, 3 bin 520 paket kaçak sigara, 1 ton 340 litre kaçak akaryakıt, 3 adet cep telefonu, 555 adet kaçak elektronik sigara, 5 kilogram kaçak çay, 32 adet emtia ele geçirildi.

Operasyonlarda 52 şüpheli hakkında resmi işlem yapıldı. - ŞIRNAK