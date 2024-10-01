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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 47 Gözaltı, 3 Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 47 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 47 şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 23,557 gram metamfetamin ve 7,983 paket kaçak sigara bulunuyor. 3 kişi tutuklandı.

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık, narkotik ve asayiş operasyonlarında 47 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 23,557 gram metamfetamin, 1 adet bong, 7 bin 983 paket sigara, 10 kilogram nargile tütünü, 3 kilogram tütün, 35 adet cep telefonu, 44 kilogram kaçak çay, 7 adet elektronik sigara, bin 144 adet emtia ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda, 11 şüpheli asayiş, 20 şüpheli kaçakçılık, 2 şüphelinin kayıp şahıs olarak arandığı tespit edildi. 2 şahıs ise sahte seyahat belgesi ile ülkeden çıkış yapmaya teşebbüs etmek üzereyken yakalanarak yasal işlemler başlatılırken, narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Habur Sınır Kapısı Kaçakçılık Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk

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