Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 44 Gözaltı ve 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Ürün

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 44 Gözaltı ve 22 Milyon Lira Değerinde Kaçak Ürün
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değeri 22 milyon 861 bin 150 lira olarak belirlendi.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda piyasa değeri 22 milyon 861 bin 150 lirayı aşan kaçak ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent genelinde bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ve araçlarında yapılan aramalarda, 300 gram skunk, 731 kök skunk bitkisi, 50 bin Euro para, 126 elektronik sigara, 42 bin 407 paket bandrolsüz sigara, 78 kilo nargile tütünü, 19 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon 861 bin 150 lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 44 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu

Kerem 1. Lig ekibini havalara uçurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.