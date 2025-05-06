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Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 27 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonları: 27 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
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Şırnak'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çok sayıda uyuşturucu, silah ve gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 1,63 sentetik uyuşturucu, 11,79 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 480 paket sigara, bin 80 elektronik sigara tütünü, 65 cep telefonu, 131 bin 850 muhtelif ilaç, 2 tabanca, 3 fişek, 2 şarjör, 329 elektronik sigara ve 228 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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