Haberler

Şırnak'ta JASAT'tan kaçış yok: 42 aranan şahıs yakalandı, 16'sı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin, 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında yürüttükleri operasyonlarda 42 aranan şahıs yakalandı, 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

UYAP üzerinden aranan 39, KİHBİ sistemi üzerinden aranan 3 kişi olmak üzere toplam 42 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalananlar arasında, 86 ayrı suçtan toplam 112 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs ile 4 ayrı suçtan 35 yıl hapis cezası bulunan bir başka şahıs da yer aldı. 16 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların önümüzdeki süreçte de hız kesmeden süreceğini vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

