Haberler

Şırnak'ta JASAT operasyonu: 47 aranan şahıs yakalandı, 16 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, bunlardan 16'sı tutuklandı. Yakalananlar arasında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler de yer aldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan yakalanan 47 şahıstan 16'sı tutuklandı.

Kent genelinde yürütülen planlı çalışmalar kapsamında UYAP üzerinden aranan 44 kişi ile KİHBİ sistemi üzerinden aranan 3 kişi olmak üzere toplam 47 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan kişiler arasında, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahsın da yer aldığı öğrenildi. JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirdiği operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, özellikle uzun süredir aranan ve farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan kişilerin tek tek tespit edilerek yakalandığı belirtildi. Operasyonların il merkezi ile birlikte ilçe, belde ve kırsal bölgelerde eş zamanlı sürdürüldüğü kaydedildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması

Serdal Adalı'dan bomba Şenol Güneş sözleri
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

1 yıldır kayıptı! Kan donduran cinayete kurban gitmiş
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor

Şeker sanıp yuttuğu cisim, küçük çocuğu öldürüyordu
Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı

Evleri bu hale getirdi; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı