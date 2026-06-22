Şırnak'ta JASAT bir haftada 42 aranan şahsı yakaladı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yürütülen çalışmalar kapsamında, 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 42 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen operasyonlar ve saha çalışmaları neticesinde UYAP üzerinden aranan 41 kişi ile KİHBİ kayıtlarında aranan 1 kişi olmak üzere toplam 42 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar arasında, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir başka hükümlü de yer aldı. JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden toplam 17'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilirken, diğer şahıslar hakkında ise yasal işlemler gerçekleştirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarla, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

JASAT ekiplerinin özellikle ağır ceza ile aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaların kent genelinde etkin şekilde devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı