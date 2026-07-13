Şırnak'ta JASAT bir haftada 39 aranan şahıs yakaladı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin 6-12 Temmuz tarihleri arasında yürüttüğü operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 4 ayrı suçtan hakkında 12 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari de yer alırken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

06-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, UYAP üzerinden 36, KİHBİ sistemi üzerinden ise 3 olmak üzere toplam 39 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yakalanan şahıslar arasında, 4 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü de yer aldı.

Adli işlemlerinin ardından yakalanan şahıslardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 30 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadelenin sürdürülmesi amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı