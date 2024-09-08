Şırnak'ta Jandarma Uzman Çavuş, Toros aracının arka camına JİTEM amblemi yapıştırarak dolaştı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Toros aracının arka camına JİTEM amblemi ve "sadece ölüler görür" yazısı yapıştırarak dolaşan jandarma uzman çavuş açığa alındı.

Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesinde beyaz Toros otomobilinin arka camına Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) amblemi ve "sadece ölüler görür" yazısı yapıştırarak dolaşan jandarma uzman çavuş H.T. hakkında soruşturma başlatıldı. Şahıs açığa alındı. - ŞIRNAK