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Şırnak'ta jandarma operasyonunda aranan 49 şahıs yakalandı, 12 kişi tutuklandı

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Şırnak'ta jandarma operasyonunda aranan 49 şahıs yakalandı, 12 kişi tutuklandı
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Şırnak'ta 12-18 Ekim'de jandarmanın yürüttüğü operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 12 hükümlü ve şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 37 şahıs serbest bırakıldı.

Şırnak'ta son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının tesisi amacıyla suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Bu kapsamda 12-18 Ekim tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 narkotik olayı ortaya çıkarıldı. Aramalarda 1138 adet sentetik ecza ile 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin yürüttüğü titiz takip sonucu, UYAP üzerinden 48, KİHBİ sisteminden ise 1 olmak üzere toplam 49 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan, haklarında 10 yıl 8 ay 21 gün ve 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarinin de aralarında olduğu 12 hükümlü ve şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalama kaydı bulunan diğer 37 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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