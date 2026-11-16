Şırnak'ta jandarma 9-15 Kasım arasında aranan 51 kişiyi yakaladı, 6'sı tutuklandı

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu haplar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 narkotik olayına ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarda 50 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince UYAP üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30 yıl ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 45 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı