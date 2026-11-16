Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak'ta jandarma 9-15 Kasım arasında aranan 51 kişiyi yakaladı, 6'sı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta jandarma 9-15 Kasım arasında aranan 51 kişiyi yakaladı, 6'sı tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı; bunlardan 6'sı tutuklandı. Narkotik operasyonlarında 50 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, ifadeleri alınan 45 kişi serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu haplar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 narkotik olayına ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarda 50 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince UYAP üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 30 yıl ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 45 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Alina Boz, eşiyle spora başladı ama hesap tutmadı: Bir terslik var

Alina Boz'dan güldüren isyan: Bu işte bir terslik var
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat

Bombayı patlattı: Bu hamlesi taraftarın çok hoşuna gidecek

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selçuk İnan, Fenerbahçe maçındaki eksikleri açıkladı

Yıldız isimler Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı

Daha 25 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası

Emre Ballı'nın ölümü sonrası kız arkadaşından Şahap Kavcıoğlu iddiası
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı

Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı14

Mansur Yavaş'ın kurultay kararı çok konuşuldu! Nedeni ortaya çıktı