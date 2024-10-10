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Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler Üç Gün Yasaklandı

Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler Üç Gün Yasaklandı
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Şırnak Valiliği, kent merkezi ve tüm ilçelerde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarını üç gün süreyle yasakladı. Yasak, belirli etkinliklerin dışında her türlü açık yer toplantılarını kapsıyor.

Şırnak Valiliği gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının Şırnak kent merkeziyle tüm ilçelerde üç günlüğüne yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 11.10.2024 günü saat 00.01'den 13.10.2024 günü saat 23.59'a kadar 3 (üç) gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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