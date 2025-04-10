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Şırnak'ta Freni Boşalan Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Şırnak'ta Freni Boşalan Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Cizre ilçesinde freni boşalan kömür yüklü tır devrildi. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan Konutları mevkii yeni Şırnak yolu üzerinde meydana geldi. Şırnak istikametinden Cizre'ye gelmekte olan ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen 73 ABN 299 plakalı toz kömür yüklü tır, rampa aşağı inerken freni boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan tır, virajı alamayarak devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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