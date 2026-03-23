Şırnak'ta facianın eşiğinden dönüldü: Öğrencileri taşıyan servis çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir köy yoluna çığ düştü. Olay öncesi öğrencileri taşıyan servis aracı, çığdan saniyelerle kurtulurken, bölgede mahsur kalan öğrenciler karların üzerinden yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı. Beytüşşebap Kaymakamlığı, çığ bölgesindeki yolun açılması için çalışma başlattı.

Olay, Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yolunda meydana geldi. Sağanak yağışlar nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan kar, kütleler halinde hareket edip çığa neden oldu. Çığ nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, bu sırada bölgede bulunan öğrencileri taşıyan servis aracı, olaydan saniyelerle kurtuldu. Çığ sonrası bölgede mahsur kalan öğrenciler, karların üzerinden yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı.

Beytüşşebap Kaymakamlığı, çığ bölgesindeki yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
