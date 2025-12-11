Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Şırnak'ta boşanma davası için gittiği adliyede tabancayla intihar girişiminde bulunan polis memuru İrfan Yalçın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İrfan Yalçın, Salı günü boşanma davası nedeniyle Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti. İfade işlemleri sırasında adliye tuvaletine giren Yalçın, burada tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan polis memuru için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yalçın, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.