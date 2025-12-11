Haberler

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Şırnak'ta boşanma davası için gittiği adliyede tabancayla intihar girişiminde bulunan polis memuru İrfan Yalçın, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İrfan Yalçın, Salı günü boşanma davası nedeniyle Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti. İfade işlemleri sırasında adliye tuvaletine giren Yalçın, burada tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan polis memuru için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yalçın, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıalbatros :

birkaç sene sonra unutacağı biri için hayatını sonlandıran insanlara kesinlikle acımıyorum.

Haber YorumlarıVEFA:

Polislik çok zor , stresli meslek.Sabır ve şefkat sahibi olmayan kadınlarla evlenmeyin özellikle de polisler.

Haber YorumlarıA B:

İntihar başlı başına büyük günah birde necis bir yerde olması akıl almaz inşaallah imanlı gitmiştir.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
