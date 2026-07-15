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Şırnak'ta kayıp genci arama çalışmaları 7'nci gününde

Şırnak'ta kayıp genci arama çalışmaları 7'nci gününde
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken akıntıya kapılan 27 yaşındaki Erkan Sak'ı bulmak için AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları, 7'nci gününde termal dron ve sınır ötesi taramalarla devam ediyor.

Şırnak'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan 27 yaşındaki Erkan Sak'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü mevkiinde 9 Temmuz'da balık tutmak için suya giren Erkan Sak (27), dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp gence ulaşabilmek için geniş çaplı arama çalışması başlattı. AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye dalgıç ekipleri ile çok sayıda gönüllü vatandaşın katıldığı çalışmalarda Habur Çayı'nın kilometrelerce uzunluğundaki bölümü taranıyor. Ekipler, rafting botlarıyla su yüzeyinde arama yaparken, dalgıçlar da su altında titiz çalışma yürütüyor. Arama faaliyetleri kapsamında 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndan alınan özel izinle Türkiye-Irak sınırından yaklaşık 21 kilometre sınır ötesindeki Habur Çayı güzergahında da tarama çalışmaları dronlar ile gerçekleştiriliyor. AFAD ekipleri ise termal dron desteğiyle bölgeyi havadan sürekli kontrol ederek kayıp gence ait herhangi bir ize ulaşmaya çalışıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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