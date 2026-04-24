Şırnak'ta arazi kavgasında 3 tutuklama

Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan ve 29 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkeze bağlı Güneyçam köyünün Bölüzer mevkiinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile taşlı sopalı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kavgayı kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, yaralanan 29 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi ve Şehit Aydoğan Aydın Tümen Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köyde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞIRNAK

