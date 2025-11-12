Şırnak'ta Aranan 6 Hükümlü Yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kurulan özel ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi daha yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 'eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak' suçundan 1 yıl 6 ay, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay, 'silah ile tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay, 'kaçakçılık' suçundan 2 yıl 6 ay, 'mal beyanında bulunmamak' suçundan 6 ay, 'güveni kötüye kullanma' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü şahıs yakalandı. - ŞIRNAK