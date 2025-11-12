Şırnak'ta Aranan 6 Hükümlü Yakalandı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kurulan özel ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi daha yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, 'eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak' suçundan 1 yıl 6 ay, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay, 'silah ile tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay, 'kaçakçılık' suçundan 2 yıl 6 ay, 'mal beyanında bulunmamak' suçundan 6 ay, 'güveni kötüye kullanma' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü şahıs yakalandı. - ŞIRNAK