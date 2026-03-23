Şırnak'ta 37 aranan şahıs yakalandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 37 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 - 22 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, UYAP üzerinden aranan 36, KİHBİ üzerinden aranan 1 kişi olmak üzere toplam 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar arasında hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı