Şırnak'ta suçlulara geçit yok: 13 aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Şırnak'ta aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Güvenlik güçleri, suç ve suçlularla kararlılıkla mücadeleye devam ediyor.

Şırnak'ta aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 13 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kaçakçılık suçundan haklarında 1 yıl 3 ay ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, kaçakçılık, kadına karşı tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, bilişim sistemlerine hukuka aykırı olarak girme ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından toplam 10 ayrı dosya kapsamında ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Hapis cezası ve ifadeye yönelik arananlar dahil olmak üzere toplam 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. Güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. - ŞIRNAK

500

