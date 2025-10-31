Haberler

Şırnak'ta Araç Yangını: Sürücü Son Anda Kurtuldu

Şırnak'ta Araç Yangını: Sürücü Son Anda Kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak-Uludere karayolunda seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan aracın alev alması sonucu sürücü kendini dışarı atmayı başardı. Yangın kontrol altına alındı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Şırnak- Uludere karayolunda seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi ile Besta bölgesi mevkiinde, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen araç kısa sürede alev topuna döndü. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı

İstanbulluların korkulu rüyası olan soruşturmada yeni gelişme
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

O kentimizde büyük panik! Çok sayıda mahalle karantinada
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.