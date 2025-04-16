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Şırnak'ta Akaryakıt Tankeri Alev Aldı

Şırnak'ta Akaryakıt Tankeri Alev Aldı
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Şırnak'ta seyir halindeki bir akaryakıt tankeri, ön kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, durumu acil servise bildirdi ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Şırnak'ta seyir halindeki akaryakıt tankeri alev aldı. Faciadan dönülen olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Şırnak'ta S.İ. idaresindeki 01 APK 478 plakalı akaryakıt yüklü tanker Kızılsu köyü yolunda seyir halinde iken ön taraftan yanmaya başladı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören tanker sürücüsü 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Şırnak ve Cizre'den olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tanker kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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