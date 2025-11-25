Şırnak'ta 7 Şahıs Yakalandı

Şırnak'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, aranan 7 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından toplam 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, hırsızlık suçundan sırasıyla 2 yıl 1 ay, 1 yıl 7 ay ve 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs ile kaçakçılık suçundan 3 yıl 4 ay, 1 yıl 3 ay ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs da yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Toplamda 7 şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ŞIRNAK