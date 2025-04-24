Şırnak'ta 55 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye sokan sürücü tutuklandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye yasadışı yollar ile ülkeye getiren araç sürücüsü tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Uludere uygulama noktasında durdurdukları bir tırda yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ŞIRNAK