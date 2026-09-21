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Şırnak'ta 50 yıl 2 ay hapis cezası olan şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şırnak'ta yürütülen çalışmalarda, hakkında toplam 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemleri için karakola götürüldü.

Şırnak'ta hakkında toplam 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 50 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi tespit edilerek yakalandı. Şahıs işlemler için karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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