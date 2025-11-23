Şırnak'ta 2 Milyon Lira Değerinde Altın Hırsızlığı Aydınlatıldı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Kasım 2025'te Gündoğdu Mahallesi'nde bir evden çalınan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altın hırsızlığının aydınlatıldığını duyurdu.

Şırnak Merkez Gündoğdu Mahallesi'nde 5 Kasımda bir eve giren hırsızlar 2 milyon lira değerinde altında çaldı. Olayın ardından 15 gündür yürütülen detaylı çalışmalarda bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri, görüntüler üzerinden adım adım ilerleyerek hırsızlık olayına karışan iki şüphelinin kimliklerini belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen planlı operasyonda iki zanlı gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada, kentte evden hırsızlık olaylarını sona erdirmekte kararlı olunduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Şırnaklı hemşehrilerimiz müsterih olsun. Evden hırsızlığı bitirmek üzereyiz. Siz huzurla uyuyun, biz geceleri sokaktayız. Hedefimiz net: Huzurun şehri Şırnak."

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK