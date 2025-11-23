Haberler

Şırnak'ta 2 Milyon Lira Değerinde Altın Hırsızlığı Aydınlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Kasım 2025’te Gündoğdu Mahallesi’nden çalınan 2 milyon lira değerindeki altın hırsızlığının aydınlatıldığını ve iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, 5 Kasım 2025'te Gündoğdu Mahallesi'nde bir evden çalınan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altın hırsızlığının aydınlatıldığını duyurdu.

Şırnak Merkez Gündoğdu Mahallesi'nde 5 Kasımda bir eve giren hırsızlar 2 milyon lira değerinde altında çaldı. Olayın ardından 15 gündür yürütülen detaylı çalışmalarda bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri, görüntüler üzerinden adım adım ilerleyerek hırsızlık olayına karışan iki şüphelinin kimliklerini belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen planlı operasyonda iki zanlı gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada, kentte evden hırsızlık olaylarını sona erdirmekte kararlı olunduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Şırnaklı hemşehrilerimiz müsterih olsun. Evden hırsızlığı bitirmek üzereyiz. Siz huzurla uyuyun, biz geceleri sokaktayız. Hedefimiz net: Huzurun şehri Şırnak."

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.