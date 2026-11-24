Şırnak'ta ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak-Siirt kara yolu sanayi sitesi mevkisinde henüz belirlenmeyen nedenle ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki F.E. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı