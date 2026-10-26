Şırnak Namazdağı'nda mühimmat imhası nedeniyle 2 gün giriş yasağı uygulanacak

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, 26-27 Ekim tarihlerinde Namazdağı bölgesinde kontrollü mühimmat imha faaliyeti gerçekleştirecek. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, faaliyet süresince belirlenen bölgeye girişlere izin verilmeyeceği bildirildi.

Şırnak'ta güvenlik kapsamında yürütülecek kontrollü mühimmat imha faaliyeti nedeniyle Namazdağı bölgesinde 2 gün boyunca giriş yasağı uygulanacak. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26-27 Ekim 2026 tarihleri arasında Namazdağı bölgesinde bulunacak vatandaşların belirtilen alana yaklaşmamaları ve giriş yasağına riayet etmeleri gerektiği bildirildi. Söz konusu tarihlerde vatandaşların bölgeye girişine müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı