Şırnak Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Vatandaşlarla Buluştu

Şırnak emniyet müdürü Sazak, gece saatlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü olarak atanan Volkan Sazak, gece saatlerinde vatandaş ve araç kalabalığın sık olduğu Ömer Kabak meydanında yürüyerek denetim gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Şırnak il Emniyet Müdürü olarak atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak'ı tanımak adına caddede yürüyerek esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

Emniyet müdürü Volkan Sazak, "Bu güzel ortamda ve bu güzel kentte vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK