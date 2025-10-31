Haberler

Sırbistan'da Öğrenciler Novi Sad'a Yürüyüşe Geçti

Güncelleme:
Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde yarın düzenlenecek protesto ve anma etkinliği için öğrenciler başkent Belgrad'dan yürüyüşe çıktı. Yüzlerce öğrenci, yol üzerindeki Indija ilçesinde sokaklarda uyudu. Protestolar, geçtiğimiz yıl yaşanan trajik bir kazanın yıldönümü vesilesiyle gerçekleştiriliyor.

Sırbistan'da yarın kalabalık bir protesto gösterisine ve anma etkinliğine ev sahipliği yapması beklenen Novi Sad şehrine yürüyen yüzlerce öğrenci, yol üstündeki Indija ilçesinde sokaklarda uyudu.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehri, yarın ülkenin dört bir yanından gelen öğrencilerin katılımıyla kalabalık bir protesto gösterisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad Tren İstasyonu'nun üst çatısının çökmesi sonucu toplam 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facianın yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek protesto için binlerce öğrenci, gruplar halinde başkent Belgrad'dan Novi Sad'a yürüyor. Dün başkent Belgrad'dan bayraklarla 90 kilometrelik bir yürüyüş için Novi Sad'a doğru yürüyüşe geçen öğrencilerin, bugün Novi Sad'daki on binlerce göstericiye katılması bekleniyor.

Otoyolda ilerleyen öğrenciler araç kuyruklarına neden oldu

Sırbistan'da aylardır süren iktidar karşıtı protesto gösterilerinin devamı niteliğindeki etkinlik için yürüyüşe geçen öğrencilere, ülkenin farklı bölgelerinden yürüyüşe başlayan öğrenci grupları da destek verdi. Yol üzerinde uzun ve kalabalık konvoylar oluşturan öğrenciler, bu gece yolları üzerindeki Indjija ilçesinde sokaklara serdikleri yataklarda ve banklarda uyudu.

Göstericiler, yarınki protesto ve anma etkinliği için Belgrad-Novi Sad otoyolunda ilerlerken bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Tüm tren seferleri bomba ihbarı nedeniyle durduruldu

Yarın protestoların gerçekleşeceği Novi Sad şehrine hareket için Belgrad'daki otobüs terminalinde büyük bir yoğunluk yaşanırken, ülkedeki tüm tren seferleri bomba ihbarı nedeniyle durduruldu. Sırbistan'ın devlet demiryolları şirketi Srbijavoz tarafından yayımlanan açıklamada, demir yolları ve trenlere bomba yerleştirildiğine ilişkin bir ihbarın ardından tüm yolcu treni seferlerinin durdurulduğu açıklandı. Muhalif Sırp siyasetçiler ise sefer iptallerini, göstericilerin hareketini engelleme teşebbüsü olarak nitelendirdi.

Vucic'ten diyalog çağrısı

Novi Sad'da yaşanan trajedinin yıldönümü vesilesiyle ulusa seslenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise göstericilere diyalog çağrısında bulundu. Vucic, "Yarından sonra gelin toplum içinde diyaloğu bir kez daha deneyelim. Protestocuları bir kez daha masaya oturmaya, taleplerini dile getirmeye ve konuşmalara, tartışmalara katılmaya davet ediyorum" dedi.

Vucic, gösteriler barışçıl bir şekilde gerçekleştiği sürece bunları desteklediğini ifade etti. Vatandaşların öfkesini anladığını kaydeden Vucic, "Suçluların halen cezalandırılmamış olması beni de hayal kırıklığına uğratıyor. Bu süreçler karmaşık ve uzun olabiliyor ama umarım yakında cevaplar gelir" şeklinde konuştu.

Sırbistan'daki protestoların çıkış noktası

Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği protesto gösterileri, geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad kentindeki tren istasyonu girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında başlamıştı. Trajik olayın Sırbistan hükümetinin kamu altyapı projelerinde yolsuzluk yapması sonucu ortaya çıktığını savunan protestocular, ülke tarihinin en kalabalık protesto gösterilerine imza atmıştı. Protestolar hükümetin de istifasına neden olmuş fakat Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, istifa ve erken seçim taleplerine olumsuz yanıt vermişti. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
