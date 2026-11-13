Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'un Durağan ilçesinde 50 yaşındaki sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Durağan ilçesinde 50 yaşındaki sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Durağan ilçesindeki Çerçiler Köyü İlkokulu'nda görev yapan 50 yaşındaki sınıf öğretmeni, okula gitmeyince mesai arkadaşlarının ihbarıyla evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen öğretmenin ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.

Sinop'un Durağan ilçesinde görev yapan 50 yaşındaki sınıf öğretmeni, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Durağan ilçesine bağlı Çerçiler Köyü İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Halim Ege (50), sabah saatlerinde okuluna gitmedi. Öğretmenin derse girmemesi ve okula gelmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine saat 11.00 sıralarında öğretmenin ikamet ettiği adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Halim Ege'nin hareketsiz yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, öğretmenin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Samsun Bafra nüfusuna kayıtlı olduğu ve bekar olduğu öğrenilen Halim Ege'nin ilk belirlemelere göre geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret26

Üst mahkemeden Osman Kavala kararı
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu

İstanbullular dikkat! Görüntüler yeni çekildi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler37

İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler
Siyasete gireli 36 gün olmuştu! Herkesin gözü önünde öldürdüler

36 gün önce siyasete giren ismi infaz ettiler
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak18

Telefon almayı düşünenlere kötü haber!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde11

Türkiye'de yılın transfer bombası patlamak üzere!
Survivor'da açlıkla mücadele etti, kargaya yenik düştü!

Survivor'da aylarca açlıkla mücadele etti, kargaya yenik düştü!
Fatma Şahin, 'Savaş çıkacak' diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı13

Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek yaklaşan tehlikeyi anlattı