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Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Hanönü-Boyabat yolunda saat 05.30 sıralarında iki otomobil, Gökçeağaç köyü mevkiinde çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı; sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hanönü-Boyabat yolunda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanönü'nden Boyabat istikametine seyir halinde olan iki otomobil, Gökçeağaç köyü mevkiinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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