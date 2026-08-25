Sinop-Boyabat'ta Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Sinop-Boyabat kara yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.20 sıralarında Sinop-Boyabat kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop ve Boyabat istikametlerinde seyreden 57 ABD 285, 57 KF 251, 06 DFL 455 ve 27 ADY 58 plakalı otomobiller henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan A.G. (48), S.G. (33), S.A. (32), M.A. (30), N.A. (34) ve S.G. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı