Sinop'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Sinop'ta üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 yaşındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan D.A. yönetimindeki 07 MIR 42 plakalı otomobil, önünde giden S.K. idaresindeki 55 ANE 946 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öne doğru savrulan 55 ANE 946 plakalı otomobil de önünde ilerlemekte olan S.Y. kontrolündeki 37 ABA 125 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Zincirleme kazada, 55 ANE 946 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki A.U.K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuk, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası caddede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

