Sinop'ta kaçakçılık operasyonu

Sinop'ta yılbaşı öncesi düzenlenen kaçakçılık operasyonunda sahte alkollü içki ve tütün mamulleri ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı ve çeşitli suç unsurları bulundu.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yürütülen kaçakçılık operasyonu kapsamında kaçak ve sahte alkollü içki ile tütün mamulleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden kaçak ve sahte ürün ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yılbaşını fırsat bilerek yasa dışı faaliyette bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir adreste yapılan aramada 106 şişe çeşitli markalarda sahte ve kaçak alkollü içki, 800 dal içi doldurulmuş makaron, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 255 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - SİNOP



